В Екатеринбурге возбудили дело из-за перепутавшего время ребенка

В Екатеринбурге возбуждено дело в связи с нахождением семилетнего ребенка в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

О происшествии ранее сообщил екатеринбургский портал Е1.Ru. Около 2:40 на одной из улиц в Орджоникидзевском районе города мужчина заметил девочку со школьным ранцем без сопровождения взрослых, после чего вызвал полицию. Мужчина решил поговорить с ребенком.

«Она рассказала, что ее зовут Полина Сенцова и ей 7 лет. Полина перепутала утро с ночью и пошла в школу № 58, а когда дошла до нее, та оказалась закрыта. Полина вернулась к своему дому, но ключей у нее не было, а входная дверь у них просто захлопывается, домофон не работает», — написало издание.

В настоящее время, согласно сообщению СКР, следователи, в числе прочего, выясняют, в каких условиях проживал ребенок, а также проводятся допросы родственников девочки, сотрудников школы, в которой она обучается, и иных лиц. «Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступных посягательств в отношении малолетних детей, становится их безнадзорность, непринятие родителями или иными лицами, ответственными за воспитание детей, должных мер по недопущению случаев их нахождения без присмотра со стороны взрослых», — говорится в заявлении ведомства.