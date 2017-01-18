За опасное вождение предложили лишать прав

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству порекомендует депутатам принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие лишение водительских прав на два года за опасное вождение. Об этом пишет The Novosib-room.ru.

Лишение прав предполагается применять со второго раза, когда водитель уже имеет одно предупреждение. Помимо этого, водителям, практикующим опасную езду, грозят обязательные работы и административный арест.

Такое нарушение сможет фиксировать только инспектор ГИБДД. Показания установленных на дорогах камер учитывать не будут.

По мнению противников законопроекта, новая норма позволит инспекторам дорожной службы выносить решение в отношении водителя на основании собственного мнения, которое может быть субъективным.