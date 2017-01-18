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18 января 2017, 14:53
бедность РАНХиГС

Владимир Мау связал падение доходов россиян со «сдувшимся пузырем»

Доходы населения
Доходы населения
flashnord.com

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау объяснил сокращение доходов среднего класса в России эффектом «сдувшегося пузыря». Об этом экономист рассказал в интервью RNS.

«В России в течение 10 лет доходы населения росли существенно быстрее, чем ВВП и производительность. Для восстановительного роста, который у нас был с 2000 по 2008 год, это не катастрофично, но эта ситуация неустойчива, и как только “пузырь” лопается, экономика начинает падать медленнее, чем доходы», — пояснил Владимир Мау.

Он также отметил, что люди в России «стали беднее» из-за ослабления курса рубля, вызвавшего двоекратный рост цен на товары и услуги, однако и здесь можно сказать про эффект «сдувшегося пузыря».

Ректор РАНХиГС считает, что тенденция падения реальных доходов населения вскоре должна прерваться. Также, по его мнению, неравенство в доходах, скорее всего, увеличиваться не будет.

В то же время Владимир Мау указал, что «рост неравенства в условиях роста экономики сильно отличается от роста неравенства при стагнации или спаде».

Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2016 года реальные доходы россиян упали на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, за весь прошлый год доходы населения РФ снизились на 5,8% Для сравнения, в целом за 2015 год реальные доходы россиян уменьшились на 4,3%. Между тем, министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал, что в 2017 году россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат.

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