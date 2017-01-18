Минздрав предложил открыть бесплатные столовые для бедных

Министерство здравоохранения РФ предложило создать сеть кафе или столовых, в которых бы находящиеся за чертой бедности граждане могли бесплатно получить диетическое питание, сообщает ТАСС.

Такое предложение содержится в подготовленном Минздравом проекте стратегии по формированию здорового образа жизни россиян на период до 2025 года. Копия этого документа имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению авторов стратегии, создание сети столовых, наряду с другими мерами, позволит существенно сократить показатель смертности в стране от неинфекционных заболеваний.

Агентство уточняет, что в настоящее время документ уже направлен на согласование в профильные ведомства. «Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)», — говорится в тексте стратегии.

Ранее глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров констатировал, что начать реализацию программы продовольственной помощи малоимущим гражданам РФ в 2017 году не получится. По словам министра, государственный бюджет на 2017 год был сформирован без программы продовольственных карточек — финансовый блок правительства ее не поддержал.