РФ и Турция начали первую совместную воздушную операцию в Сирии

ВКС России и ВВС Турции в среду начали первую совместную воздушную операцию в Сирии против боевиков запрещенного в России «Исламского государства». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Генштабе ВС РФ.

Воздушная операция проводится в пригородах Эль-Баба в провинции Алеппо. Всего от России и Турции в ней задействованы 17 самолетов, которым предстоит поразить не менее 36 ранее намеченных целей террористов.

Уточняется, что от ВКС РФ привлечены девять самолетов, в том числе бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовик Су-25. От Турции в бомбардировках участвуют восемь самолетов — четыре F-16 и четыре F-4. В Генштабе ВС РФ подчеркнули, операция согласована с сирийским руководством и проходит высокоэффективно.

«Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

17 января о нанесении ударов по объектам ИГ в районе Эль-Баба также сообщали американские военные. Ранее Минобороны РФ сообщило о подписании меморандума с генштабом Вооруженных сил Турции. Цель документа — «предотвращение инцидентов и обеспечение безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике» по борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»