С родителями изъятых с ВИЧ детей расторгли договор опеки

С многодетной московской семьей, у которой ранее изъяли восьмерых детей с ВИЧ, был расторгнут договор опеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент соцзащиты.

Кроме того, стало известно, что после изъятия детей возбуждено уголовное дело.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала это изъятие поспешным, так как для этого не было достаточных оснований.

«Я не даю сейчас правовой оценки, а высказываю свое личное мнение. Но считаю, что здесь были совершены поспешные действия, для которых не было достаточных оснований», — отметила она.

Матвиенко отметила, что применили крайнюю меру, так как «здесь была обеспеченная семья», а нужно было «сначала во всем разобраться и только потом принимать такие решения».

Днем ранее сообщалось, что мать изъятых детей решила вернуть их через суд.