СМИ узнали о новом месте жительства семьи Обамы

После восьми лет проживания в Белом доме семья 44-го президента США Барака Обамы переедет в район Калорама в окрестностях Вашингтона. Об этом пишет издание Telegraph.

В настоящее время процесс переезда идет полным ходом. По данным издания, новым местом жительства станет трехэтажный дом с девятью спальнями общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, который Обама возьмет в аренду. Стоимость дома составляет 4,3 млн долларов.

Отмечается, что соседями супругов Обама станет Джефф Безос, основатель и бессменный генеральный директор компании Amazon, который недавно решил перебраться из Сиэтла в Вашингтон. В ближайшее время бизнесмен и его семья займут бывший Музей текстиля. Сумма сделки составила 23 млн долларов.

В этом же районе живет дочь избранного президента США Иванка Трамп с семьей.