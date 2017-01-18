Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 января 2017, четверг, 00:12
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В Хельсинки открылась выставка картин, нарисованных медведем
Экология Ванино. Что решил ОНФ? Видео
В Финляндии расследуют крупнейшее в истории страны дело о коррупции
Хабаровчане знают историю Отечества на «два» с плюсом
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
Прокуратура требует обезопасить тееритории возле школ
Финны вошли в двадцатку самых пьющих наций мира, россияне - четвертые
По финскому ТВ впервые покажут "Муми-троллей" без цензуры
Средняя площадь квартир в новостройках Ленобласти сокращается
Пожарные Ленобласти флэшмобом почтили стальных коней
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
18 января 2017, 19:12
бизнес Москва Покушение стрельба

В центре Москвы киллер расстрелял бизнесмена

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
Фото: devyatka.ru

В центре Москвы в Шмитовском проезде неизвестный выстрелил в голову предпринимателю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, киллер произвел несколько выстрелов в бизнесмена, когда тот находился в своем автомобиле.

«Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу», - отметил источник.

В настоящее время предпринимателя госпитализировали в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины.

«В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия», - сообщили в пресс-службе.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Нефть
Минфин решил сберечь доходы от подорожавшей нефти
Дмитрий Угай
Суд оправдал йога из Петербурга по делу о миссионерстве
Пистолет Glock
По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело
Анализ на СПИД
СМИ сообщили о деле о побоях на отца изъятых приемных детей с ВИЧ
Геннадий Зюганов выступает на митинге КПРФ. Февраль 2016
СМИ рассказали об отказе КПРФ от кандидатуры Зюганова на выборах президента
Архив новостей

Самое читаемое

Анатолий Быков
Мемория. Анатолий Быков
Хмельницкая АЭС
Россия вышла из соглашения о достройке АЭС на Украине
Светлана Иннокентьевна Сорокина
Мемория. Светлана Сорокина
Себастьян Курц
МИД Австрии озвучил условия постепенного снятия санкций с России
Древнеримская игрушка раскрыла секрет гоночных колесниц
18.01 21:38 «Транснефть» не добилась отвода судьи в разбирательстве с «Роснефтью»
18.01 20:54 По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело
18.01 20:32 СМИ сообщили о деле о побоях на отца изъятых приемных детей с ВИЧ
18.01 20:04 Минфин решил сберечь доходы от подорожавшей нефти
18.01 19:46 Минздрав предложил ограничить на ТВ рекламу колбасы и газировки

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Оскар Строк
Оскар Давидович Строк
18 января 1893 года родился Оскар Строк, композитор, «король танго»
18.01 19:38 Кадыров заявил о задержании пародирующих его мошенников
18.01 19:12 В центре Москвы киллер расстрелял бизнесмена
18.01 19:11 РФ и Турция начали первую совместную воздушную операцию в Сирии
18.01 18:46 Власти Петербурга отказались согласовать митинг после передачи РПЦ Исаакия
18.01 18:34 За опасное вождение предложили лишать прав
18.01 18:21 В Екатеринбурге возбудили дело из-за перепутавшего время ребенка
18.01 18:03 СМИ сообщили о сокращениях в Институте развития интернета Клименко
18.01 17:37 Суд оправдал йога из Петербурга по делу о миссионерстве
18.01 17:27 СМИ рассказали об отказе КПРФ от кандидатуры Зюганова на выборах президента
18.01 17:15 С родителями изъятых с ВИЧ детей расторгли договор опеки
18.01 17:13 Минздрав предложил открыть бесплатные столовые для бедных
18.01 16:42 Виталий Кличко в Давосе назвал жизнь борьбой
18.01 16:33 Американские журналисты направили Трампу открытое письмо с критикой
18.01 16:20 СМИ узнали о новом месте жительства семьи Обамы
18.01 15:57 В Раде пообещали «выгрызть» Крым вместо обмена на Донбасс
18.01 15:27 Лавров подтвердил согласие Москвы на вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе
18.01 15:21 Столичный полицейский из «танцующего» кортежа уволен из МВД
18.01 15:04 Матвиенко признала возможной отмену «закона Димы Яковлева»
18.01 15:02 Правительство предложило организовать выдачу паспортов в банках
18.01 14:53 Владимир Мау связал падение доходов россиян со «сдувшимся пузырем»
18.01 14:17 В Италии снова произошло мощное землетрясение
18.01 14:13 СМИ сообщили о возможном участии Ройзмана в губернаторской гонке
18.01 14:09 Физики из МФТИ научились точно предсказывать плазмонные шумы
18.01 14:06 Сенатора от Бурятии лишили мандата после избрания академиком РАН
18.01 14:04 СБУ в обход запрета разрешила Наташе Королевой приехать на похороны бабушки
18.01 13:45 Музеи Крыма оспорили передачу Украине золота скифов
18.01 13:28 Песков заявил о незаинтересованности Кремля в судьбе Сноудена
18.01 13:22 Депутат Баталина исключила возможный пересмотр «закона Димы Яковлева»
18.01 12:55 «Нафтогаз Украины» отказался заплатить 5,3 млрд долларов по счету «Газпрома»
18.01 12:54 Кремль заявил об отказе Киева от Донбасса
18.01 12:39 СМИ сообщили о завершении Джеком Николсоном карьеры актера
18.01 12:29 Помощники Голодец подрались с посетителями бара в Москве
18.01 12:20 Трамп попросил бойкотирующих его инаугурацию вернуть билеты
18.01 12:02 Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакия РПЦ
18.01 11:49 МИД Австрии озвучил условия постепенного снятия санкций с России
18.01 11:25 СМИ сообщили о госпитализации в Техасе Джорджа Буша-старшего
18.01 11:23 ЦРУ выложило в открытый доступ миллионы рассекреченных документов
18.01 11:02 Телескоп ALMA начал наблюдения Солнца
18.01 11:00 ДНР и ЛНР назвали условия для начала переговоров с Савченко
18.01 10:52 Сбербанк и Alibaba Group создадут предприятие в сфере интернет-торговли
18.01 10:40 УЕФА не выявил фактов употребления допинга российскими футболистами
18.01 10:28 Миллиардер Гуцериев приобрел группу музыкальных каналов
18.01 10:06 ФАС завела дело в отношении губернатора Самарской области и «Газпрома»
18.01 09:58 ФСБ предложила операторам связи отложить деньги на «закон Яровой»
18.01 09:51 Бывшая участница реалити-шоу Трампа подала на него иск о домогательствах
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.