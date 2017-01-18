В центре Москвы киллер расстрелял бизнесмена

В центре Москвы в Шмитовском проезде неизвестный выстрелил в голову предпринимателю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, киллер произвел несколько выстрелов в бизнесмена, когда тот находился в своем автомобиле.

«Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу», - отметил источник.

В настоящее время предпринимателя госпитализировали в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины.

«В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия», - сообщили в пресс-службе.