18 января 2017, 19:12
В центре Москвы киллер расстрелял бизнесмена
В центре Москвы в Шмитовском проезде неизвестный выстрелил в голову предпринимателю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, киллер произвел несколько выстрелов в бизнесмена, когда тот находился в своем автомобиле.
«Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу», - отметил источник.
В настоящее время предпринимателя госпитализировали в тяжелом состоянии. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины.
«В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия», - сообщили в пресс-службе.
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