Виталий Кличко в Давосе назвал жизнь борьбой

Мэр Киева Виталий Кличко во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил его участникам, что «жизнь — борьба». Выступление Кличко транслировалось на сайте форума.

По словам мэра Киева, он обрадовался, увидев в зале молодежь. «И я хочу сказать, что жизнь — борьба. Надо драться. Это борьба за ваши взгляды, ценности, цели и мечты. Какие у нас взгляды? Очень важно, какие у вас взгляды и ценности. Важно формировать взгляды своего города, своей страны», — отметил он.

Кличко полагает, что необходимо пытаться изменить будущее не только своих городов и стран, но и всего мира.

Мэр Киева отметил, что «видение большинства людей — демократия, мир, свобода, экономический и политический успех».