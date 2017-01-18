СМИ сообщили о сокращениях в Институте развития интернета Клименко

Институт развития интернета намерен уволить большинство сотрудников. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ИРИ. Сокращения пройдут в связи с проблемами с финансированием.

Свои посты сохранят только руководители - председатель совета ИРИ Герман Клименко, директор института Екатерина Рудых и заместитель гендиректора организации Екатерина Лобанова. Всего же в штате ИРИ состоят 20 сотрудников, и это «несопоставимо с тем, что делает эта организация».

Выяснилось, что вопрос сокращения штата обсуждался еще с осени прошлого года, после того, как администрация президента намекнула на сокращение финансирования ИРИ.

Сам Клименко заявил «Ведомостям», что ИРИ функционирует в норме, а увольнения – это «обычные кадровые изменения». Всего, по его словам, из 11–12 человек сотрудников штат покинут несколько работников. При этом Клименко оставил открытым вопрос о финансировании организации.

По данным же самих «Ведомостей», деятельность института оказалась под вопросом после того, как Вячеслав Володин ушел из АП. В администрации не стали комментировать эту информацию.

Напомним, что Институт был организован в 2015 году. Его учредителями стали Клименко, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Медиакоммуникационный союз и Региональный общественный центр интернет технологий.