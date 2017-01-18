СБУ в обход запрета разрешила Наташе Королевой приехать на похороны бабушки

Служба безопасности Украины решила временно отменить запрет на въезд в страну российской певице Наташе Королевой. Певица заявила, что ей необходимо попасть на Украину, чтобы присутствовать на похоронах своей бабушки. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.

Она отметила, что запрет для тех, кто находится в черных списках Украины, в таком случае может быть снят. Однако Гитлянская подчеркнула, что данное разрешение является временным, и после похорон Королева не сможет посетить Украину повторно.

О смерти бабушки Королевой стало известно 18 января. Об этом сообщила сама певица. Королева пожаловалась на то, что не сможет приехать на похороны близкой родственницы.

Отметим, запрет на посещение Украины в течение пяти лет был введен в отношении Наташи Королевой в октябре 2016 года.