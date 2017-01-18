Песков заявил о незаинтересованности Кремля в судьбе Сноудена

Российские власти не считают развитие ситуации с Эдвардом Сноуденом своим вопросом, заявил 18 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, означает ли смягчение приговора информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннингу), что претензии в адрес самого Сноудена также могут смягчиться.

«Это никак не вопрос Кремля, мы не располагаем информацией о том, чем занимается господин Сноуден. Он здесь находится по временному разрешению, которое продлено, и какой-то дальнейшей информацией мы не обладаем. Все его контакты с внешним миром осуществляются через его адвокатов, в том числе через адвоката в США, собственно, это их вопрос», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что покидающий пост президента США Барак Обама принял решение о смягчении наказания для информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинга). Вместо отбывания 35-летнего срока за публикацию секретных документов Пентагона она выйдет на свободу уже в 2017 году. Эдвард Сноуден поблагодарил Обаму за это решение.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого, опасаясь преследования со стороны властей США, он улетел в Гонконг, откуда перебрался в Москву.

Некоторое время Сноуден провел в транзитной зоне московского аэропорта, пока Россия не предоставила ему временное убежище при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

Сперва убежище было предоставлено на год. Летом 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В ночь на 18 января 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что Сноудену продлен вид на жительство в России еще «на пару лет».