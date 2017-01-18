Американские журналисты направили Трампу открытое письмо с критикой

Американские журналисты от лица пресс-пула Белого дома направили избранному президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором раскритиковали tuj позицию по вопросам взаимодействия со СМИ. Об этом сообщает журнал Columbia Journalism Review (CJR), который опубликовал письмо на своем сайте.

Автором обращения выступил главный редактор CJR Кайл Поуп. Он назвал отношения Трампа с прессой напряженными и заявил, что будущему президенту не удастся помешать журналистам исполнять свой профессиональный долг.

«Недавние сообщения, что ваш пресс-секретарь собирается убрать из Белого дома кабинеты для журналистов — последнее подтверждение того, что продолжалось всю предвыборную кампанию. Вы запрещаете новостным организациям писать о вас», — говорится в письме.

Поуп не оставил без внимания высказывания Трампа о корреспондентах, в частности оскорбления и угрозы, которые он публикует в своем аккаунте в твиттере. Журналисты признали, что запрет ряду новостных организаций освещать деятельность Трампа – выбор самого избранного президента, отметив при этом, что именно СМИ решают, как лучше всего донести информацию до аудитории.

«Все это, конечно, ваш выбор, и в какой-то степени ваше право. Хоть конституция и защищает свободу прессы, она не диктует, как именно президент должен ее блюсти», — пишет Поуп, пожелав Трампу от лица всех американских журналистов «счастливой инаугурации».