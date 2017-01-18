Матвиенко признала возможной отмену «закона Димы Яковлева»

«Закон Димы Яковлева» о запрете усыновления российских детей гражданами США не является самоцелью, и при определенных гарантиях с американской стороны «все можно вернуть на круги своя», заявила 18 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Мы готовы к диалогу с властями Соединенных Штатов и по этому закону», - добавила глава Совета Федерации.

«Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя". Это не самоцель - держать этот закон», - сказала Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что вчерашнее решение ЕСПЧ, признавшего неправомочным запрет на усыновление американцами российских детей после принятия «закона Димы Яковлева», имеет лишь отдаленное отношение к праву.

«Это решение далеко от права, в том числе международного права, потому что Соединенные Штаты Америки не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали», - отметила спикер.