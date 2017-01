В Италии снова произошло мощное землетрясение

В центральной части Италии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.

Кроме того, толчки ощущались в регионах Лацио и Марке.

В исторической части Рима была организована эвакуация населения в связи с толчками.

Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в этот раз очаг землетрясения залегал всего в 9 км от города Аматриче. Именно он был разрушен при мощном землетрясении 24 августа.

