18 января 2017, 14:17
В Италии снова произошло мощное землетрясение
В центральной части Италии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Эпицентр землетрясения зафиксирован в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.
Кроме того, толчки ощущались в регионах Лацио и Марке.
В исторической части Рима была организована эвакуация населения в связи с толчками.
Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.
Стоит отметить, что в этот раз очаг землетрясения залегал всего в 9 км от города Аматриче. Именно он был разрушен при мощном землетрясении 24 августа.
Latest map of the felt reports reported by eyewitnesses of M5.3 #earthquake 30 min ago pic.twitter.com/izSOzvXUUh— EMSC (@LastQuake) 18 января 2017 г.
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