В Раде пообещали «выгрызть» Крым вместо обмена на Донбасс

Киев не собирается менять Крым на Донбасс, а высказывания отдельных украинских политиков на этот счет являются попыткой посеять смуту. Об этом в своем Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

«Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца… Восстановление суверенитета и территориальной целостности территории Украины в границах 2013 года — это наша цель. И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, настроения поражения, навязать дискуссию сдачи территории или их торга — не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украина. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем», — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитри Песков прокомментировал заявление народного депутата Украины Надежды Савченко о том, что она видит мирный путь освобождения Донбасса только во временном отказе от Крыма. Песков заявил, что блокада Украиной Донбасса говорит о том, что Киев сам отказывается от этого региона.