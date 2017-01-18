Власти Петербурга отказались согласовать митинг после передачи РПЦ Исаакия

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга отказал в согласовании митинга, который должен был пройти против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата законодательного собрания Максима Резника.

«Отказали. Якобы НОД раньше нас подал заявку на мероприятие с обратной тематикой. От имени организаторов я могу сообщить, что акция состоится все равно, и она будет согласована в другом режиме», — пояснил он.

По словам Резника, акцию планируется провести на Марсовом поле. В этом месте согласование с властями мероприятий носит уведомительный характер. Он отметил, что на акцию выйдут не более 200 человек.