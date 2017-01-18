СМИ рассказали об отказе КПРФ от кандидатуры Зюганова на выборах президента

КПРФ решила не выдвигать своего лидера Геннадия Зюганова на выборы президента 2018 года. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в партии.

Ожидается, что Зюганова заменит более молодой представитель партии. Им может оказаться губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть или депутат Юрий Афонин.

Впоследствии этот кандидат может занять пост лидера партии.

Как отметил источник издания, появление нового, более молодого кандидата повысит явку на выборах, в чем напрямую заинтересована администрация президента.

В КПРФ же отказались от комментариев и призвали дождаться съезда партии в мае.