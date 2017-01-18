18 января 2017, 14:13
СМИ сообщили о возможном участии Ройзмана в губернаторской гонке
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мог совершить рабочую поездку в Москву, чтобы обсудить выдвижение своей кандидатуры на выборах главы региона. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.
Как отмечают политологи, в середине зимы Кремль должен решить вопрос о том, станет Куйвашев врио главы Свердловской области с правом на участие в выборах, либо вместо него будет выдвинут другой кандидат.
Встреча в Кремле должна была пройти 17 января, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Отмечается, что Куйвашева в поездке сопровождает глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. По некоторым данным, именно его могут предложить в качестве альтернативы на выборах.
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