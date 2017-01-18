СМИ сообщили о возможном участии Ройзмана в губернаторской гонке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мог совершить рабочую поездку в Москву, чтобы обсудить выдвижение своей кандидатуры на выборах главы региона. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.

Как отмечают политологи, в середине зимы Кремль должен решить вопрос о том, станет Куйвашев врио главы Свердловской области с правом на участие в выборах, либо вместо него будет выдвинут другой кандидат.

Встреча в Кремле должна была пройти 17 января, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Отмечается, что Куйвашева в поездке сопровождает глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. По некоторым данным, именно его могут предложить в качестве альтернативы на выборах.