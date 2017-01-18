Музеи Крыма оспорили передачу Украине золота скифов

Музеи Крыма подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама, который постановил отдать коллекцию скифского золота Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасию Сивицкую, представляющую интересы музеев.

«В апелляционный суд Амстердама 16 января подано заявление об апелляционном обжаловании со стороны крымских музеев. Полный текст жалобы будет подан позднее. Сроки рассмотрения апелляции определит суд», - пояснила юрист.

Всего апелляцию подали четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского музей-заповедника), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Именно они в феврале 2014 года направили в Амстердам, в Музей Алларда Пирсона, коллекцию из двух тысяч предметов, более 500 из которых являются артефактами из скифского золота. Однако в декабре 2016 года суд Амстердама постановил передать коллекцию Киеву, так как Нидерланды не признают факт присоединения Крыма к России.