Лавров подтвердил согласие Москвы на вооружение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против вооружения стрелковым оружием наблюдателей ОБСЕ, которые работают на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

По словам дипломата, Россия также согласна на круглосуточное присутствие мониторинга на линии соприкосновения и на складах. «Я думаю, что это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов в нарушение обязательств по минским договоренностям. Такими нарушениями грешат, прежде всего, вооруженные силы Украины», — цитирует агентство слова Лаврова.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что речь идет именно о вооруженной миссии ОБСЕ. «Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели ввиду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям», — подчеркнул Лавров.

В октябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил согласие Владимира Путина на размещение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Сергей Лавров, комментируя информацию, сказал, что Россия допускает получение миссией отдельных полицейских функций — для мониторинга и самообороны.