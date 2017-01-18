Минфин решил сберечь доходы от подорожавшей нефти

Минфин заявил, что не намерен тратить дополнительные нефтегазовые доходы на то, чтобы финансировать расходы бюджета. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, президентом Владимиром Путиным уже поддержано предложение, которое предполагает перенаправление этих доходов на сокращение траты резервов.

В случае, если цены на нефть сохранятся на относительно высоком уровне, Минфин не будет тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в 2017 году, отметил Силуанов.

Стоит отметить, что, согласно расчетам Минфина, при цене на нефть в 50 долларов дополнительные доходы бюджета составят триллион рублей в 2017 году.