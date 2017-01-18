Сенатора от Бурятии лишили мандата после избрания академиком РАН

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Бурятии Арнольда Тулохонова, удовлетворив заявление , которое тот подал в декабре 2016 года. Заявление о сложении мандата Тулохонов связал со своим избранием академиком РАН, сообщает ТАСС.

Заявление о сложении с себя сенаторских полномочий Тулохонов подал в связи с неофициальным запретом президента РФ на совмещение занятий наукой и госслужбы, хотя ранее и заявлял, что данный запрет его не касается.

В конце 2015 года президент России Владимир Путин попросил представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Однако на выборах в РАН в октябре 2016 года академиками и членами-корреспондентами стали 14 госслужащих и парламентариев.

Президент раскритиковал чиновников, совмещающих госслужбу с наукой: «Значит они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления». 28 ноября своим указом он уволил нескольких высокопоставленных чиновников, решившихся на избрание в РАН.

Арнольд Тулохонов, также избранный в октябре академиком, сразу после выборов заявлял в интервью «Известиям», что неформальный запрет Путина не распространялся на парламентариев: «Нарекание президента относится к чиновникам — представителям госслужбы, органов исполнительной власти. По отношению к себе могу сказать, мне моя специальность очень помогает в работе».

Тогда же Тулохонов признался, что если перед ним встанет выбор между Советом Федерации и РАН, то он займется наукой, «даже не сомневаясь». Академик РАН, доктор географических наук Арнольд Тулохонов является научным руководителем Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН, занимается экономической и физической географией, изучением Байкальского региона.