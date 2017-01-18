Суд оправдал йога из Петербурга по делу о миссионерстве

Мировой судья Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга оправдал программиста Дмитрия Угая, которого обвиняли в нарушении норм миссионерской деятельности за лекцию о философии йоги. Об этом сообщает «Медуза».

Cудья постановил прекратить делопроизводстство в связи с отсутствием состава правонарушения.

Угай был задержан в октябре прошлого года на фестивале «Ведалайф» в Петербурге во время лекции о философии йоги. На него поступила жалоба местного жителя Наиля Насибуллина, который предположил, что на фестивале индийской культуры «будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения "Сознание Кришны"». При этом, как уверял Дмитрий Угай, на самой лекции заявитель не присутствовал.

На первом заседании по этому делу, которое состоялось 9 января, Угай свою вину не признал. Более того, на слушании он заявил, что в полицейском протоколе стоит не его подпись.

Слушание было перенесено на 18 января для того, чтобы заслушать показания оперуполномоченного Арсена Магомедова, который составлял протокол.

Сам Угай назвал дело сфабрикованным, поскольку во время лекции он ни разу не произнес название «Сознание Кришны» и слово «вайшнавизм». Сама лекция, по его словам, была построена на «книгах по индийской философии, по которым преподают в вузах». Добавим, что максимальное наказание по предъявленной Дмитрию Угаю административной статье — штраф 50 тысяч рублей.

Ранее, в августе 2016 года, мировой суд города Черкесска прекратил административное дело в отношении кришнаита Вадима Сибирева, которого обвиняли в нарушении правил ведения миссионерской деятельности, установленных «пакетом Яровой».