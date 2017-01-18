Кадыров заявил о задержании пародирующих его мошенников

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что пойманы мошенники, которые вымогали деньги, имитируя его голос.

«В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация и, злоумышленники нашлись», — сообщил Кадыров.

Оба задержанных являются выходцами из Чечни, но проживали в Сургуте. Они свою вину отрицают, заявляя, что «просто пошутили».

По словам главы Чечни, о нем распространяют «противоречивую информацию» через мобильное приложение Periscope и на фальшивых страницах в социальных сетях.