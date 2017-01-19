«АвтоВАЗ» запланировал за год увеличить экспорт в полтора раза

Российский концерн «АвтоВАЗ» планирует увеличить экспорт автомобилей в 2017 году на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании Ян Птачек, передает RNS.

«В 2016 году на экспорт было отправлено 20 тысяч автомобилей. На этот год в планах увеличить на 50%», — сказал он.

По словам топ-менеджера, приоритет в экспорте будет отдаваться ближнему зарубежью.

Между тем, как передает ТАСС, Птачек также рассказал о планах продавать Lada Vesta в Германию.

«Мы уже начали производство с нашим партнером в Казахстане Lada Largus, Lada Vesta, Lada X-ray, Lada хэтчбек. В ближайшие недели планируем начать продажи в Германии», — заявил он.

Птачек отметил, что в Германии у компании уже есть партнер, который продает другие модели Lada.