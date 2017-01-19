Глава МОК вывел вопрос участия России в Играх из области политики

Решение об участии России в зимних Олимпийских играх 2018 года не может выносить одна Великобритания. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на предложение руководителя Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвида Кенворти отстранить сборную России от зимних Игр-2018 из-за допингового скандала.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Южной Корее.

«Я не слышал про это [предложение Кенворти]. Но мы работаем с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в этом направлении, и WADA является нашим компетентным центром и той властью, которая борется против допинга. Это не вопрос отношений двух стран», — отметил Бах.

9 декабря 2016 года комиссия WADA, руководимая Ричардом Маклареном, опубликовала очередной доклад о допинге в российском спорте. По словам Макларена, в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы более тысячи российских спортсменов. Также он выразил уверенность, что подмена допинг-проб производилась с согласия вице-премьера РФ Виталия Мутко.