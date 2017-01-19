McDonalds впервые за 50 лет представил новые «Биг-Маки»

Сеть заведений быстрого питания McDonald's представила две новые версии своего бургера «Биг-Мак». Об этом пишет Bloomberg.

Был изменен размер блюда. Теперь в меню McDonald's будет представлен Grand Mac, увеличенный в 1,5 раза по сравнению с оригиналом. Также можно будет приобрести небольшой Mac Junior, в котором не будет булочки посередине и будет только одна котлета.

Как сообщает издание, в прошлом году внутренняя документация McDonald's, попавшая в СМИ, показала, что лишь 20% потенциальных клиентов заведения, родившихся в нулевые, хотя бы раз в своей жизни пробовали «Биг-Мак».

Как сообщает издание, молодежь в США все реже ходит в кафе быстрого питания, предпочитая натуральные продукты «размороженным пирожкам» в McDonald's.