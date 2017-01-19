19 января 2017, 18:56
В Бразилии сгорела исполнительница «Ламбады»
В Бразилии умерла солистка группы Caoma Лоалва Браз, пишет Musica.uol.com.br. Известность певице принес хит 1989 года «Ламбада».
Останки Браз были обнаружены в сгоревшем автомобиле в штате Рио-де-Жанейро.
Полиция подозревает, что певицу могли убить. Ранее в ее доме были замечены двое неизвестных.
Лоалва Браз родилась в Бразилии в 1953 году. В составе Caoma она выступала, когда жила во Франции.
В последние годы Браз проживала в Рио-де-Жанейро, где у нее был небольшой отель.
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