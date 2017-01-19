Трамп попросил сотрудников уходящей администрации временно поработать с ним

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к 50 высокопоставленным сотрудникам администрации уходящего президента Барака Обамы с просьбой не уходить в отставку при его приходе к власти. Об этом сообщил представитель Трампа Шон Спайсер, пишет The Hill.

По его словам, эти 50 человек отвечают за «критически важные аспекты». Они останутся в команде Трампа до тех пор, пока не определятся их преемники.

В число чиновников, которых попросили остаться, вошли замминистра финансов Адам Шубин, который занимается вопросами санкций, заместитель госсекретаря Том Шэннон, замглавы Минобороны США Роберт Уорк и другие.

По словам Спайсера, в администрации Трампа будут отдельно решать, на какой срок тот или иной сотрудник предыдущей администрации останется в команде.