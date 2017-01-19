CNN рассказал о возвращении власти к команде Обамы в случае убийства Трампа

В случае убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января обязанности главы государства может исполнять заместитель госсекретаря Том Шеннон, работающий в администрации действующего президента Барака Обамы. Об этом сообщает CNN, снявший репортаж о преемственности власти в США в случае чрезвычайных ситуаций.

При этом речь идет лишь о ситуации, если покушение будет совершено в полдень по местному времени, когда администрация Обамы уже сложит с себя полномочия, а Трамп еще не вступит в должность.

Телеканал рассмотрел ситуацию с покушением и на других руководителей страны. Отмечается, что на случай, когда погибнет все руководство США, есть дежурный преемник — один из министров, который не присутствует на инаугурации и находится в отдаленном месте.