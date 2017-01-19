В Новосибирской области обрушился конный клуб

В городе Бердск, расположенном в 35 км от Новосибирска, обрушилось здание конного клуба, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС.

На месте ЧП работают спасатели.

По предварительным данным, обрушились конструкции на площади в 500 квадратных метров из 800. «Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в МЧС.

В региональном и окружном управлениях ведомства созданы оперативные штабы, на разборе завалов работают 40 человек и 15 единиц техники.