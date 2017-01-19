В Управделами президента РФ подтвердили строительство нового корпуса ЦКБ в Москве

Пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова подтвердила, что Центральная клиническая больница в Москве получит новый корпус, сообщает РИА Новости.

Крылова сообщила: «Да, действительно, строится новый корпус ЦКБ».

Пресс-секретарь Управления также напомнила, что ЦКБ является режимным объектом: «Центральная клиническая больница с поликлиникой является основной клинической базой и учебно-научным центром управделами президента РФ, а также флагманом передовой кремлевской медицины, что позволяет развивать уникальные медицинские технологии и поддерживать квалификацию наших специалистов на высочайшем уровне».

Ранее СМИ сообщили, что новый корпус ЦКБ, стоимость строительства которого якобы составляет 2,9 млрд рублей, предназначен для главы государства Владимира Путина «и его окружения», причем вместимость корпуса составляет всего десять человек.