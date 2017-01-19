Facebook вернул RT возможность публиковать мультимедиа

Телеканал RT вновь получил возможность публиковать на своей англоязычной странице в Facebook сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео, говорится в сообщении телеканала.

Ранее RT пожаловался на ограничение, введенное Facebook: соцсеть решила ограничить до 22:25 мск 21 января возможность публиковать на своей англоязычной странице материалы RT из-за предполагаемого нарушения авторских прав. Речь идет о правах на трансляцию пресс-конференции уходящего президента США Барака Обамы. Телеканал указал, что имеют подписку на материалы Associated Press, по которым и велась трансляция.

Роскомнадзор пообещал принять «активные ответные меры» в случае ограничения работы RT в США. «Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры», – заявил глава ведомства Александр Жаров.