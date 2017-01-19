ФАС высказалась против обязательного перевода бюджетников на карту «Мир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что обязательный перевод бюджетников на российские карты «Мир» приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан, сообщает РИА Новости.

22 декабря 2016 года депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Юрий Олейников и Олег Николаев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий перевод до 1 января 2018 года российскими банками всех расчетов бюджетников на карту национальной платежной системы «Мир».

«ФАС России рассматривал проект указанного федерального закона и направлял в Банк России свое заключение о том, что его принятие может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлению прав граждан, в том числе, в связи с установлением необходимости получения ими разного рода бюджетных выплат только на счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт "Мир"», - сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

Также 19 января стало известно, что ряд крупнейших российских банков готовят письмо на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой отменить перевод всех бюджетных выплат гражданам на карту «Мир».