В Еврокомиссии рассказали о готовности Украины покупать российский газ‍

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Украина готова закупать российский газ, сообщает РИА Новости.

Шефчович подчеркнул, что Еврокомиссия поддерживает контакт по данному вопросу как с украинской, так и с российской стороной: «Я говорил с министром Новаком несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону. Также с его стороны было достаточно четко, что при необходимости Россия готова поставлять газ. Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого».

Представитель ЕК напомнил, что в конце 2016 года сторонам не удалось договориться о поставках газа: «Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения Стокгольмского арбитража».

Напомним, в декабре «Газпром» потребовал от украинской стороны оплатить счет за поставку газа на 5,3 млрд долларов в течение 10 дней за газ, который украинская сторона недобрала во втором-четвертом кварталах 2016 года. Однако в «Нафтогазе Украины» заявили, что не намерены оплачивать счет до решения Стокгольмского арбитража.