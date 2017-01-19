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19 января 2017, 20:16
крылатые ракеты Минобороны оружие

В Минобороны рассказали о работающем в плазме гиперзвуковом оружии

Китайская гиперзвуковая ракета WU-14
Китайская гиперзвуковая ракета WU-14

Российские разработчики трудятся над созданием гиперзвукового оружия из материалов, способных работать в плазме. Об этом заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, передает ТАСС.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», — отметил военачальник.

Он добавил, что со временем быстрота нанесения военных ударов только возрастает. По его словам если раньше время от принятия решения до конечного результата составляло часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, «а скоро это будут секунды».

Также он рассказал, что Минобороны ожидает от ученых РАН прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

«Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее», — отметил Борисов.

Гиперзвуковая ракета способна совершать суборбитальные полеты. Головная часть ракеты раскаляется, вокруг нее образуется облако плазмы.

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