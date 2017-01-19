СК завершил следствие по делу «хабаровских живодерок»

Хабаровские следователи СКР предъявили окончательные обвинения двум студенткам и их 18-летнему знакомому. В зависимости от роли каждого они обвиняются по уголовным статьям «жестокое обращение с животными», «разбой», «оскорбление религиозных чувств верующих», «возбуждение ненависти либо вражды».

Две 17-летние девушки из Хабаровска привлекли к себе внимание в октябре 2016 года, когда в СМИ разошлись их фотографии из соцсетей с демонстрацией издевательств над кошками и собаками.

В ноябре девушек взяли под арест, тогда же выяснилось, что у них был сообщник, а животными дело не ограничивалось.

«По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали», — говорится в сообщении СК.

Одна из девушек вместе с 18-летним знакомым также несколько дней издевались над бомжом.

28 июля 2016 года девушки, как считает следствие, совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.