ИГ возобновило массовые казни в амфитеатре Пальмиры

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» вновь проводит казни в сирийской Пальмире. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека.

По его данным, боевики ИГ казнили 12 человек, включая четверых наемных работников и преподавателей из города, схваченных ранее.

Также были казнены четверо солдат сирийской правительственной армии и четыре члена вооруженной сирийской оппозиции, взятые в плен.

Как уточнили в центре мониторинга газете The Times, казни проходили в римском амфитеатре Пальмиры, а также на территории оставленной российской военной базы.

ИГ отбило Пальмиру у правительственных войск 11 декабря 2016 года.

До этого в течение полугода город был под контролем сирийской армии и российских военных.