Глава избиркома Мытищ отправился в отставку

Избирательная комиссия Московской области удовлетворила решение председателя избиркома Мытищ Валерия Конягина об уходе в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».

В декабре 2016 года «Новая газета» опубликовала материал, в котором говорилось о массовых нарушениях в ходе сентябрьских выборов Государственную Думу и Мособлдуму в Мытищах. По оценке издания, в результате фальсификаций партии «Единая Россия» на думских выборах было приписано около 2000 голосов, «которые были украдены у "Яблока", "Российской партии пенсионеров за справедливость" и других партий, которые так и остались непарламентскими».

Тогда же глава ЦИК Элла Памфилова заявила об обращении в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для проверки результатов выборов в Мытищах.

Сегодня глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила журналистам, что эта проверка еще не завершена.

«Центральной избирательной комиссией точка не поставлена в данном вопросе, однако ситуация, которая сложилась в целом… привела к тому, что мы поддержали решение… Валерия Александровича Конягина о том, чтобы сложить его полномочия как председателя территориальной избирательной комиссии и как члена этой комиссии», — заявила она.