Полиция Испании объяснила задержание российского программиста

В полиции Испании заявили, что гражданин России Станислав Лисов задержан по подозрению в банковском мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Испанские полицейские утверждают, что утром 19 января Лисова отправили в Национальный суд в Мадриде. Одно ни в тюрьме, ни в суде не стали отвечать на запросы российского агентства.

Напомним, ранее стало известно о задержании Лисова, отдыхавшего с семьей в Испании. Жена россиянина уточнила, что задержавшие его полицейские заявили, что действуют по запросу ФБР и Интерпола.