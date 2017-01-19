В Петербурге представили эмблему города-организатора Евро-2020

В Санкт-Петербурге прошла презентация логотипа города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает «Интерфакс».

Одним из главных элементов логотипа стал Дворцовый мост, одна из самых известных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

В презентации приняли участие вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Слева направо: губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, президент УЕФА Александер Чеферин, вице-премьер РФ Виталий Мутко

Полтавченко отметил: «Наш город по праву можно называть футбольным городом. Здесь знают футбол, умеют играть в футбол, пример тому и наш прославленный клуб "Зенит"».

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил уникальность предстоящего Евро-2020, который в 60-летнюю годовщину турнира пройдет сразу в 13 городах Европы, включая Санкт-Петербург.