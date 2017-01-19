19 января 2017, 18:04
В Германии разрешили покупать марихуану по рецепту
Немецкий парламент принял закон, разрешающий прием марихуаны по рецепту. Уже с марта тяжелобольные граждане смогут получать каннабис в аптеках, пишет Spiegel.
При этом лекарство будет оплачиваться из фондов медицинского страхования.
Согласно оценке Федерального института лекарственных средств и медицинских изделий, разрешение на покупку марихуаны теперь смогут получить около тысячи немцев.
Регулировать вопросы по использованию медицинской марихуаны будет специально создаваемый для этого комитет.
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