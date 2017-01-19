Медведев анонсировал перевод экономики России в устойчивый рост

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства объявил, что российской экономике предстоит переход к траектории устойчивого развития, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Медведев отметил: «Нам предстоит перейти от адаптации экономики к внешним рискам, к выведению ее на траекторию устойчивого роста, постараться придать этому развитию хорошую динамику, вопреки тому, что прежние негативные факторы – санкции и относительно невысокие цены на энергоресурсы – все еще сохраняются».

Глава правительства призвал не ждать скорого устранения указанных факторов: «Не надо обольщаться, скорее всего, (санкции и невысокие цены на энергоресурсы – прим. "Полит.ру") сохранятся в среднесрочной перспективе. Мы, во всяком случае, будем исходить из консервативного прогноза».

При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что российские власти располагают механизмами решения поставленных задач и обеспечения обязательств, прежде всего социальных: «Инструменты для решения текущих задач у нас с вами все есть, они специально еще раз определены, принят бюджет, определены также направления работы в рамках приоритетных проектов».

Медведев также отметил, что до конца недели ожидает на подпись проект перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в 2017 году, который обсудил ранее с министрами.