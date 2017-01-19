Избранный вице-президент США раскритиковал помилование Мэннинг

Фактическое помилование информатора WikiLeaks Челси Мэннинг было ошибкой уходящего президента США Барака Обамы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил избранный вице-президент Майкл Пэнс.

«Мэннинг — предатель, и не должна превращаться в мученицу», — отметил политик.

Он добавил, что слив Мэннинг секретной информации поставил под удар жизни американцев и афганцев, сотрудничавших с США.

Пэнс отметил, что команда избранного президента Дональда Трампа будет защищать гостайны и добьется ответственности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В 2013 году военнослужащий американской армии Брэдли Мэннинг передал WikiLeaks сотни тысяч секретных документов. Его осудили на 35 лет тюрьмы.

В заключении Мэннинг начал гормональную терапию, по документам сменил пол, взяв имя Челси.

17 января Обама смягчил Мэннинг наказание. Информатор выйдет на свободу 17 мая 2017 года.