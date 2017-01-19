Песков подтвердил намерение России отстаивать свои интересы по «делу ЮКОСа»

Россия продолжит защищать свои интересы в деле о выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа, заявил 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Лента.ру».

«Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать. Разумеется, РФ полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы», — сказал Дмитрий Песков.

Европейский суд по правам человека признал, что действия России не были «политически мотивированы», а владельцы нефтяной компании уклонялись от уплаты налогов, отметил пресс-секретарь президента.

Таким образом Песков прокомментировал принятое несколькими часами ранее решение Конституционного суда РФ, который разрешил России не выплачивать акционерам ЮКОСа более 1,9 млрд евро по вердикту ЕСПЧ. КС решил, что данное постановление нарушает положения Конституции России.

Напомним, с декабря 2015 года в России действует закон о приоритете Конституции РФ над международным законодательством.