Песков опроверг стремление России разрушать другие страны «целиком»

Россия никогда не занималась интервенцией в чужие страны, «не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Россия не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, наоборот, активно участвует в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы сохранить страны, уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий», — подчеркнул Песков, опровергая заявление вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия стремится силой навязать свои интересы маленьким слабым государствам.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул несогласие с заявлением Байдена и отметил: «Россия никогда никого не запугивала. Россия всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы».

«Мы также заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами, и мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне», — добавил Песков.

Ранее 19 января уходящий со своего поста вице-президент США Джо Байден призвал противостоять российскому влиянию в Европе. «Если мы уйдем, то Венгрия, Польша, даже Балтийские страны — все эти ребята начнут перестраховываться», — заявил Байден в интервью The New York Times.