В ходе поисков Ту-154 найден американский самолет времен войны

При поисках российского Ту-154, разбившегося у берегов Сочи, был найден американский самолет «Бостон» Б-3 (Douglas A-20 Havoc) времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, «Бостон» был на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка, самолет потерпел крушение 15 ноября 1942 года, вскоре после взлета с аэродрома Адлера.

Собеседник агентства рассказал о том, что был поднят один из двигателей «Бостона», по его маркировке удастся подтвердить или опровергнуть принадлежность самолета и судьбу его экипажа.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 года при вылете из Сочи после дозаправки. На его борту находились 92 человека, никто из них не выжил.