На востоке Москвы мужчина открыл огонь по полицейским

На востоке Москвы при попытке задержания мужчина открыл огонь по полицейским ранения получили оперативный сотрудник и участковый, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк МВД.

Полиция пыталась задержать подозреваемого в краже на Зеленом проспекте.

Мужчина «оказал активное сопротивление, произвел несколько выстрелов из травматического оружия по полицейским, в результате чего двое сотрудников полиции получили ранения», — отметили в пресс-службе главка.

В свою очередь, в столичном главке СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обстрела полицейских. Дело открыто по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Также следователи сообщили, что после нападения подозреваемый скрылся в квартире своей родственницы. Сейчас его пытаются задержать.