Еще один вид акул оказался способен к партеногенезу

Зебровая акула (Stegostoma fasciatum) по кличке Леони, содержащаяся в австралийском городе Таунсвилл, произвела на свет троих детенышей. Это стало неожиданностью для ухаживавшего за акулой персонала, так как с 2012 года она содержится в отдельном аквариуме и не имела все эти годы контактов с самцами.

Ученые проверили ДНК новорожденных акулят и установили, что генетически они соответствуют своей матери. Таким образом, Леони оказалась способной к партеногенезу – размножению без оплодотворения яйцеклетки. Подобный тип размножения чаще встречается у беспозвоночных животных, тем не менее он засвидетельствован и у некоторых рыб, ящериц и птиц. У акул первый случай партеногенеза был зафиксирован в 2007 году, когда потомство принесла акула-молот в зоопарке штата Небраска. Затем такие случаи были отмечены с содержащимися в неволе черноперой акулой и белопятнистой кошачьей акулой.

Партеногенетическое размножение Леони особо интересно еще и потому, что ранее такое явление наблюдалось лишь у акул, не дававших потомства обычным способом. Тогда как в Таунсвилле раньше имелся самец зебровой акулы, от которого Леони принесла более двух десятков детенышей. Кристина Даджон (Christine Dudgeon) из Университета Квинсленда и ее коллеги, исследовавшие этот случай, считают, что подобная способность может использовать как запасной вариант продолжения рода, когда самки по каким-то причинам изолированы от самцов.

Описание данного случая опубликовано в журнале Scientific Reports.